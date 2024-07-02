У Маріуполі примусово мобілізують українських чоловіків на війну: що відомо

На окупованих територіях України триває масовий призов до армії РФ. Повістки видають на підприємствах та блокпостах.

Про це йдеться у сюжеті DW.

Українці тікають, щоб не загинути на фронті

Жителька Маріуполя розповіла про спробу відправити на війну її брата. Його попросили надати документи, але у нього не виявилося російського паспорта. Після цього йому виписали повістку до військкомату. Мовляв, не маєш паспорта – ба більше маєш воювати! Окупаційні правоохоронні органи заявилися додому, шукали чоловіка й відвезли його сестру до дільниці, перевіряли телефон. Маріупольцю довелося тікати з міста, а потім – з РФ. Наразі, як каже його сестра, він перебуває у безпеці.

"Це масштабний процес, який стосується усіх чоловіків. Формально росіяни вважають, що усі, хто проживає на цій території, незалежно від того, чи отримали російський паспорт, о це громадяни РФ", – пояснив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

В адміністрації Маріуполя вважають, що РФ може мобілізувати 20 000 чоловіків у Маріуполі, а на ТОТ – 80 000 українців. Річ у тім, додає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, що Росії не вистачає людських ресурсів, і це очевидно.

Раніше партизани "Атеш" зафіксували евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених окупантів у Маріуполі.

Читайте також: