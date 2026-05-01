У Маріуполі пролунала серія вибухів: окуповане місто атакують дрони (відео)
В тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано серію вибухів під час атаки безпілотників — за повідомленнями, удари тривають.
У ніч проти 1 травня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали численні вибухи. За попередньою інформацією з місцевих джерел, місто перебуває під атакою безпілотників.
Очевидці повідомляють про серію прильотів у різних районах. У мережі також з’явилися відео одного з моментів влучання. За їхніми словами, атака триває, а вибухи лунають із різною інтенсивністю.
Попередньо, російська протиповітряна оборона могла не впоратися з відбиттям удару, що призвело до кількох влучань. Водночас офіційної інформації щодо наслідків атаки, постраждалих чи руйнувань наразі немає.
Інформація уточнюється.
