У Маріуполі пролунала серія вибухів: окуповане місто атакують дрони (відео)

У ніч проти 1 травня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали численні вибухи. За попередньою інформацією з місцевих джерел, місто перебуває під атакою безпілотників.

Очевидці повідомляють про серію прильотів у різних районах. У мережі також з’явилися відео одного з моментів влучання. За їхніми словами, атака триває, а вибухи лунають із різною інтенсивністю.

Попередньо, російська протиповітряна оборона могла не впоратися з відбиттям удару, що призвело до кількох влучань. Водночас офіційної інформації щодо наслідків атаки, постраждалих чи руйнувань наразі немає.

Інформація уточнюється.

