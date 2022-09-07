У Маріуполі пролунали потужні вибухи: мерія закликає місцевих виїжджати з окупованої території

У мерії кажуть, що залишатися в Маріуполі дедалі небезпечніше.

Сьогодні, 7 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області місцеві жителі почули кілька потужних вибухів. Їх було чути у різних районах міста.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі висувають різні версії вибухів - від роботи ППО до розмінування.

"Зрозуміло одне - залишатися у місті стає все небезпечніше. Лінія фронту зрушується. Окупанти це розуміють, тому вже бачимо рух військової техніки містом. Закликаємо маріупольців виїжджати на підконтрольні території України. Доки людей не почали використовувати як "живий щит", - наголосили у міській раді Маріуполя.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі планують у вересні провести серед місцевого населення "першу хвилю мобілізації". У міській раді закликають чоловіків мобілізаційного віку евакуюватись.

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