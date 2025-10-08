ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
236
1 хв

У Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

У середу, 8 жовтня, у Маріуполі пролунала серія вибухів.

Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Маріуполі зранку 8 жовтня пролунали вибухи. Деталі встановлюються.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Маріуполь. Ще серія вибухів», — написав радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Очікуємо на деталі згодом.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль, що належав бойовикам з підрозділу «Ахмат». Завдання з ліквідації виконали партизани "АТЕШ".

«Передаємо привіт муртадам-кадирівцям і особисто Лаптям Аладдіна — нагадуємо, що знімати тіктоки на українській землі вам заборонено. Ваше незаконне перебування тут буде покаране всіма доступними методами. Маріуполь — це Україна!», — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється
