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У Маріуполі прозвучали вибухи в районі заводу ім. Ілліча

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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249
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У Маріуполі прозвучали вибухи в районі заводу ім. Ілліча

Фото: t.me/mariupolrada

У Маріуполі прозвучали вибухи у Кальміуському районі.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

«Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 в районі заводу ім. Ілліча. Сподіваємось, що наші Захисники продовжують бити по позиціям російських окупантів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті знищили три табори підготовки мобілізованих росіян, однак там досі залишаються близько 40 тисяч ворогів.

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Дата публікації
Перегляди
249
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