У Маріуполі прозвучали вибухи в районі заводу ім. Ілліча

У Маріуполі прозвучали вибухи у Кальміуському районі.
Про це інформує Маріупольська міська рада.
«Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 в районі заводу ім. Ілліча. Сподіваємось, що наші Захисники продовжують бити по позиціям російських окупантів», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті знищили три табори підготовки мобілізованих росіян, однак там досі залишаються близько 40 тисяч ворогів.
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