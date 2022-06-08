У Маріуполі разом з чоловіком та двома доньками загинула керівниця "Служби у справах дітей"

У Маріуполі разом з чоловіком та двома доньками загинула керівниця "Служби у справах дітей"

У Маріуполі разом з родиною загинула Наталя Красильникова, яка очолювала управління "Служби у справах дітей".

Жінка загинула разом з родиною: чоловіком, а також двома доньками - Ангеліною та Ренатою. У їхній будинок влучив снаряд російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

"Її знають, як людину з великим серцем. Допомагала знайти люблячу родину сиротам. Завжди виступала за щасливе дитинство та робила усе для цього. Від перших днів війни Наталя, ризикуючи собою, займалася евакуацією дітей-сиріт та вихованців будинків сімейного типу. Вона їх рятувала від обстрілів.

За інформацією mrplcity, завали будинку розібрали, але впізнати тіла неможливо. Окупанти країни-агресорки не дозволили родичам забрати особисті речі загиблих із квартири. Ба більше - рідних загиблих назвали мародерами.

Фото: Маріупольська міська рада.

Як повідомлялося, в окупованому росіянами Маріуполі триває розбирання завалів багатоповерхівок. З-під кожного із завалів витягають до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та під'їздах так званих “хрущовок”. Трупи звозять вантажівками до моргу біля “Метро” або на колишню базу “Щирого кума” на Лівобережжі.

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