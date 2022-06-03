У Маріуполі росіяни судять і катують чиновників, які відмовилися від співпраці з "владою"

У Маріуполі росіяни судять і катують чиновників, які відмовилися від співпраці з "владою"

В Маріуполі та районі російські окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів і чиновників, які відмовилися співпрацювати з "новоою владою".

У самопроголошеній "ДНР" "суд" почав виносити вироки українцям, які потрапили у полон в Маріуполі. Мінімальні терміни ув'язнення - це десять років.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, так званий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя.

Крім того, в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів. Вони в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою до заблокованого росіянами міста.

За словами Бойченка, у в'язницях на окупованій території Донецької області перебувають "тисячі маріупольців та людей із регіону". Втім, утримують узятих у полон в жахливих умовах.

"Це камера – два на три метри. У ній тримають 10-15 чоловіків чи жінок. Їх раз на добу випускають у туалет, їм раз на добу дають щось подібне до їжі та дають воду", - розповів міський голова Маріуполя.

Як повідомлялося, у маріупольців немає доступу до звичайної питної води. В окупованому місті зранку 3 червня місцеві мешканці вишикувалися у велику чергу за питною водою.

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