У Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям

В окупованому Маріуполі російські військові зносять пошкоджені внаслідок обстрілів будинки.
Зокрема, будівлі руйнують у Лівобережному районі міста, який найбільше постраждав від російських "Градів". Скільки маріупольців загинули в цьому районі, невідомо.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
За його словами, через масові обстріли від кінця лютого у людей не було можливості виїхати до центру Маріуполя. Він був "умовно безпечнішим", наголосив чиновник.
Наразі невідома кількість загиблих, які й досі перебувають під завалами. Втім, навряд чи це вдасться. Адже окупанти країни-агресорки перейшли на практику знесення будинків та відмови від пошуку тіл.
"Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттезбірному полігоні. Нема слів. Лише лють", написав Андрющенко.
Як повідомлялося, у Маріуполі разом з чоловіком та двома доньками загинула керівниця "Служби у справах дітей". Наталя Красильникова загинула разом із родиною: чоловіком, а також двома доньками - Ангеліною та Ренатою. У їхній будинок влучив снаряд російських окупантів.
Читайте також:
- Окупанти змушують маріупольців їхати за "довідками" до фільтраційних таборів і стояти днями в чергах
- У Мелітополі м'ясокомбінат заповнений трупами окупантів: рашисти шукають додаткові холодильники
- У Росії затримали священника: назвав російську армію агресором, який "знищує сусідній народ"