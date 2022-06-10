У Маріуполі росіяни влаштували пожежу на заводі: згоріли тонни насіння соняшника і олії

У Маріуполі росіяни влаштували пожежу на заводі: згоріли тонни насіння соняшника і олії

В окупованому Маріуполі російські війська влаштували пожежу на олійноекстракційному заводі "Сателіт".

Підприємство розташоване у Лівобережному районі на Таганрогського шосе. Воно займалося збором та переробкою насіння соншника на олію.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Займання сталося, коли загарбники експерементували з відновленням електрики. У результаті пожежі згоріли кілька тисяч тонн насіння соняшника та олії.

За словами Андрющенка, окупаційна адміністрація Маріуполя намагається приховати реальні втрати від російського керівництв. Справа у тому, що ці залишки окупантами готувалися везти до Росії.

Як повідомлялося, у Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях. Гроші окупанти завезли броньованими автівками. За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисячі гривень.

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