У Маріуполі росіяни влаштували пожежу на заводі: згоріли тонни насіння соняшника і олії

В окупованому Маріуполі російські війська влаштували пожежу на олійноекстракційному заводі "Сателіт".
Підприємство розташоване у Лівобережному районі на Таганрогського шосе. Воно займалося збором та переробкою насіння соншника на олію.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Займання сталося, коли загарбники експерементували з відновленням електрики. У результаті пожежі згоріли кілька тисяч тонн насіння соняшника та олії.
За словами Андрющенка, окупаційна адміністрація Маріуполя намагається приховати реальні втрати від російського керівництв. Справа у тому, що ці залишки окупантами готувалися везти до Росії.
Як повідомлялося, у Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях. Гроші окупанти завезли броньованими автівками. За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисячі гривень.
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