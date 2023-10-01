У Маріуполі росіяни знищили останній український мурал (фото)

За словами радника маріупольського міського голови, мурал “Назустріч щастю" не мав жодного натяку на історію України.

У Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал "Назустріч щастю".

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Мурал "Назустріч щастю", який навіть не мав жодного натяку на історію України. На якому зображена жінка з порожньою кліткою. Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя.

Ось вона – Росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистества. Варвари 21 сторічча продовжують нищити наще місто своїми брудними руками", – написав Андрющенко у Telegram.

Мурал "Назустріч щастю" у Маріуполі

У Маріупольській міській раді нагадали, що цей мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році на стіні багатоповерхівки по проспекту Миру, 107.

"Це частина загального ансамблю площі Свободи. Як і мурал "Мілана", який росіяни знищили перед цим", – йдеться в повідомленні.

Місце, де був мурал, після того, як він був знищений окупантами / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше повідомлялося, що у розбомбленому Маріуполі з'явився ресторан із цинічною назвою "Імперія".

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