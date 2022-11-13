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У Маріуполі росіяни зносять будинки: намагаються приховати сліди злочинів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Маріуполі росіяни зносять будинки: намагаються приховати сліди злочинів

Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Окупанти продовжують знищення будинків у Маріуполі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram-каналі.

"Ось як зносять домівки маріупольців по вул. Купріна, 63 та 65. Так рашисти знищують сліди своїх злочинів. А з ними наші квартири, спомини, минуле життя…Звісно можна розібрати все до фундаменту, але не можна стерти нашу пам'ять. Ми пам’ятаємо про наш затишний український Маріуполь та знаємо, хто його безпощадно нищив. росіяни будуть відповідати за свої вчинки!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому впали Маріуполь і Херсон: версії і подробиці прориву оборони на півдні України

Додамо, що у Маріуполі росіяни у жовтні демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста. За даними пропаганди, монумент демонтували за допомогою автокрана. Граніт пам’ятника планують використати у якості будматеріалів.

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Дата публікації
Перегляди
369
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