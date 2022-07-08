У Маріуполі росіяни зруйнували 50% мереж водопостачання: на околицях міста люди перуть у калюжах

Російські окупанти зруйнували всю комунальну інфраструктуру в тимчасово захопленому Маріуполі.
Зокрема, міський водоканал перетворився на суцільне згарище техніки, майже повністю розбиті приміщення. Втім, обіцянки нової "влади" про відновлення комунальних послуг у всьому місті залишаються лише обіцянками.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Абсолютна більшість маріупольців досі перебуває без води. На околицях люди взагалі змушені прати у калюжах", - йдеться у повідомленні.
Наразі відновити постачання води просто неможливо. Внаслідок обстрілів та бомбардувань міста сильно пошкодилися комунікації. Росіяни зруйновали всі 22 насосні станції, пошкодили понад 50% мереж водопостачання, а це понад 480 км.
Як повідомлялося, російські загарбники нарешті визнали, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маруполя неможливо. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району.
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