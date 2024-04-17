У Маріуполі так звана психологиня заявила, що "дорослих "заукраїнців" перевиховати буде дуже складно", тому Росія має зосередитися на вихованні молодого покоління. За її словами, треба "виховувати дітей починаючи з дитячого саду", показуючи, що "принесла Росія".

Про це пише Маріупольська міська рада.

У Маріуполі російські "психологи" закликають перевиховувати українських дітей / Фото: Маріупольська міська рада

"Це прекрасні дитячі сади, прекрасні програми навчання, конкурси, кружки", – цинічно заявила псевдопсихолог.

Щоправда, "фахівчиня" забула розповісти, що держава-агресорка принесла містянам лише блокаду, суцільні руїни й тисячі смертей мирних людей.

"Зокрема, знищення десятків дитячих садочків, шкіл та цілеспрямоване вбивство дітей", – додають у міськраді.

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