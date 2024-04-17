У Маріуполі російські "психологи" закликають перевиховувати українських дітей (фото)

Росіяни продовжують промивати мізки дітям на ТОТ, насаджуючи російську ідентичність.
У Маріуполі так звана психологиня заявила, що "дорослих "заукраїнців" перевиховати буде дуже складно", тому Росія має зосередитися на вихованні молодого покоління. За її словами, треба "виховувати дітей починаючи з дитячого саду", показуючи, що "принесла Росія".
Про це пише Маріупольська міська рада.
"Це прекрасні дитячі сади, прекрасні програми навчання, конкурси, кружки", – цинічно заявила псевдопсихолог.
Щоправда, "фахівчиня" забула розповісти, що держава-агресорка принесла містянам лише блокаду, суцільні руїни й тисячі смертей мирних людей.
"Зокрема, знищення десятків дитячих садочків, шкіл та цілеспрямоване вбивство дітей", – додають у міськраді.
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