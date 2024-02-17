У Маріуполі розповіли про ситуацію зі світлом й теплом

Ситуація у місті лише погіршується.

Центр окупованого Маріуполя перебуває без електропостачання та опалення. Зокрема, йдеться про жителів вулиць Куїнджі, Георгіївської, Італійської та проспекту Миру.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"П'ятий день без світла та тепла…на вулиці мінус, у будинку 8 градусів!", – повідомляють містяни.

Люди кажуть, що зверталися до комунальних служб, які бідкаються через нестачу кадрів та маленькі зарплати. Мовляв, ніхто не хоче працювати. Жителі міста обурені, але, очікувано, що так звана "адміністрація" також ігнорує їхні проблеми.

В окупації продовжується комунальний колапс. Загарбники повністю провалили підготовку до зими, а тепер не справляються з аварійними ситуаціями.

Нагадаємо, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін цинічно заявив, що на початок лютого 2024 року майже всі багатоквартирні будинки Маріуполя були відновлені. Натомість маріупольці стверджують: усе зовсім не так.

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