У Маріуполі сталася масштабна пожежа на російській військовій базі: відео

Звуків детонації боєприпасів на місці загоряння не чути.

У неділю, 4 серпня, над окупованим Маріуполем здійнявся велетенський стовп диму, який видно з різних районів міста.

Відповідні кадри публікують у місцевих пабліках.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, пожежа сталася в районі нової військової бази РФ на території місцевого холодокомбінату.

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Андрющенко зауважив, що звуків детонації боєприпасів на місці загоряння не чути, але росіяни швидко покидають територію.

У своєму дописі він зазначив, що пожежа на ворожому військовому об’єкті була наслідком діяльності місцевого руху спротиву окупантам.

У Маріуполі сталася масштабна пожежа на російській військовій базі

Нагадаємо, раніше у Маріуполі рух спротиву окупантам провів операцію, в результаті якої після вживання отруєних кавунів померли щонайменше 12 ворожих бійців, ще близько 30 "виведені з ладу" і лікуються.

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