У Маріуполі сталася масштабна пожежа: вогонь не могли загасити, бо в "МЧС "ДНР" не було води (відео)

Палав мікрорайон Східний, а потім вогонь дістався до селища Сєдове.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Вчора, 24 серпня, у мікрорайоні Східний в Маріуполі сталася пожежа. Полум‘я здіймалося на висоту до 6 метрів. Люди намагалися самостійно гасити вогонь, очікуючи на допомогу. Але рятувальники їхати не поспішали.

"У результаті недбальтва служб пожежа охопила Лівобережжя та дісталася до селища Сєдово. У так званої служби мчс "днр" води для гасіння пожежі просто не було. Це і не дивно - окупанти не здатні організувати професійну роботу жодної служби", - йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, що французьку компанію заскочили на постачанні палива для військових літаків РФ, які бомбили Маріуполь.

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