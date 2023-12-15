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У Маріуполі стався приліт на бетонний завод з окупантами

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Маріуполі стався приліт на бетонний завод з окупантами

"Бавовна" сталася на бетонному заводі / Фото: соцмережі

Після влучання на заводі розпочалася пожежа.

У тимчасово окупованому Маріуполі в ніч проти 15 грудня було завдано удару по бетонному заводу в районі торгового центру «Порт Сіті».

Про це заявили очевидці у соцмережах.

Після обстрілу на підприємстві почалася потужна пожежа.

«Між "Порт Сіті" та Metro був бетонний завод і прилетіло в нього. Можливо, так само в тому районі були й розташування окупантів», — зауважив Telegram-канал «Маріуполь зараз».

"В окупованому Маріуполі приліт! Було чутно потужні  вибухи. За "ПортСіті" щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ", - повідомили у Маріупольській міській раді. 

Також окупанти повідомляють, що вночі нібито було випущено три далекобійні ракети з північного заходу у напрямку Маріуполя.

Нагадаємо, що окупанти раптово взялися відновлювати всі оборонні споруди довкола Маріуполя.

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Перегляди
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