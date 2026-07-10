У Маріуполі та Мелітополі повідомляють про вибухи: біля узбережжя помітили танкери

Дрон / © ТСН.ua

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У тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі ввечері пролунали вибухи. У районі узбережжя Маріуполь — Новоазовськ агенти руху «АТЕШ» повідомляють про наявність танкерів.

Про це повідомляє «АТЕШ» та місцеві моніторингові канали.

За даними «АТЕШ», біля узбережжя на напрямку Маріуполь — Новоазовськ зафіксовано танкери. Водночас у Мелітополі, за повідомленнями місцевих каналів, лунала сирена, після чого в місті пролунала серія потужних вибухів.

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Також повідомляється про гучні звуки вибухів, роботу російської ППО та мобільних вогневих груп.

Офіційної інформації про причини вибухів, можливі наслідки та ймовірні ураження наразі немає. Українська сторона ці повідомлення не коментувала.

Ситуація уточнюється.

Нагадаємо, що у Луганську пролунали вибухи: можливе влучання по залізниці

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