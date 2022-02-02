У Маріуполі тіктокер кидав з балкона сокиру заради лайків (відео)

У Маріуполі тіктокер кидав з балкона сокиру заради лайків (відео)

Правоохорнці розшукали автора ролика.

У Маріуполі Донецької області хлопець записував відео для соцмереж і кидав з балкона сокиру. Відео він виклав в Мережі, його побачили правоохоронці і розшукали тіктокера.

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Про це повідомляє поліція Донеччини.

Вчора, 1 лютого, в соцмережах місцевий житель опублікував відео, на якому кидає сокиру з балкона багатоповерхівки на подвір'я. Ролик викликав обурення користувачів Інтернету, а тіктокером зацікавилася поліція.

"Маріуполець поставив під загрозу безпеку людей, аби зняти "вірусний" ролик для популярної відеоплатформи. Поліцейські упродовж кількох годин розшукали правопорушника. Ним виявився 21-річний мешканець будинку. Попередньо встановлено, що метою чоловіка було зняти відео для соціальної мережі, яке набере безліч переглядів", - розповіли у поліції.

На чоловіка за дрібне хуліганство склали адмінпротокол. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративного арешту.

Нагадаємо, що підліток після уроків у школі вирішив пожартувати і повідомив у поліцію, що в одному з магазинів у торговому центрі міста Южне закладено вибухівку.

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