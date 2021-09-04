У Маріуполі трирічна дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг: лікарі борються за життя дитини

У Маріуполі трирічна дівчинка гралася з сірниками та підпалила на собі одяг: лікарі борються за життя дитини

Зараз дитина перебуває в опіковому відділенні лікарні.

У Маріуполі Донецької області лікарі рятують життя трирічній дівчинці, яка, залишившись без нагляду, зазнала опіків. Родина перебуває на обліку в соцслужбах.

Про це повідомляє обласна поліція.

"Сьогодні, 4 вересня, близько першої години ночі до Маріупольського районного управління поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію дитини з опіками", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що тілесні ушкодження дівчинка отримала вдома. За попередньою інформацією, мала гралася з сірниками та підпалила на собі одяг. У цей час матір була у сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкогольних напоїв.

Зараз дитина перебуває в опіковому відділенні лікарні. За її життя борються лікарі.

Правоохоронці розпочали розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки). За це передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо:

В Одесі маленька дитина впала на скульптурну композицію і сильно обпеклася. Інцидент стався, коли хлопчик гуляв з бабусею.

Інцидент стався, коли хлопчик гуляв з бабусею. А у перинатальному центрі Запорізької області новонароджена дівчинка дістала опіки спини та сідниць, після того, як її після народження поклали на зігрівальний килимок.

Новини України: троє дітей зазнали тяжких опіків від випадкового загорання розлитого бензину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання