У Маріуполі у День єднання над меткомбінатами "Метінвеста" підняли прапори України

У Маріуполі у День єднання над меткомбінатами "Метінвеста" підняли прапори України

У День єднання маріупольські меткомбінати Групи "Метінвест" підняли державні прапори на адміністративних будинках, промислових майданчиках, транспорті.

Як підкреслив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Енвер Цкітішвілі: "У будь-яких ситуаціях металурги завжди надійна опора Маріуполя та України. Не розслабляючись, не зупиняючись ні на хвилину, ми стаємо кращими: оновлюємо виробництво, удосконалюємо процеси, щоб українська сталь цінувалася світі, а наша Україна ставала сильнішою з кожним днем".

Своєю чергою, генеральний директор ММК імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко зазначив, що Маріуполь завжди був, є і буде металургійним центром, символом незламної незалежної України. "Металурги завжди допомагали і допомагатимуть будувати успішне майбутнє країни, впевнені у її силі та мужності. Це наша громадянська позиція", — сказав Шевченко.