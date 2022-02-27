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У Маріуполі українські військові "накрили" групу технічної розвідки РФ

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У Маріуполі українські військові "накрили" групу технічної розвідки РФ

МВС

Зловмисники мали конкретне завдання: слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

У Маріуполі українські військові "накрили" групу технічної розвідки Росії.

Про це інформує пресслужба МВС.

В окупантів були з собою жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами у Маріуполі, а також російські паспорти. Зловмисники мали конкретне завдання: слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

"Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися", - зазначили в МВС.

Правоохоронці закликають громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого - повідомляти військових, провоохоронців, або за можливості здійснювати громадські затримання.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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