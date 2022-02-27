У Маріуполі українські військові "накрили" групу технічної розвідки РФ

Зловмисники мали конкретне завдання: слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

У Маріуполі українські військові "накрили" групу технічної розвідки Росії.

Про це інформує пресслужба МВС.

В окупантів були з собою жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами у Маріуполі, а також російські паспорти. Зловмисники мали конкретне завдання: слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

"Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися", - зазначили в МВС.

Правоохоронці закликають громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого - повідомляти військових, провоохоронців, або за можливості здійснювати громадські затримання.