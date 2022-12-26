У Маріуполі унаслідок пожеж в окупованому місті загинуло понад два десятки осіб

26 маріупольців загинули у окупованому росіянами місті від пожеж.
Колаборанти не змогли зробити нормальних умов для безпечного життя людей у Маріуполі.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Лише у грудні трапилось понад 60 пожеж та загинуло 9 людей. Серед них, одна дитина. Про це свідчать дані з офіційного листування колаборантів.
Пожежі стаються через абсолютну непідготовленість житлового фонду та відсутність нормальної подачі електрики до будинків. Так, через пробиті та невідремонтовані дахи, до будинків потрапляє вода. Як результат – замикає проводку. У результаті, у квартирах починаються пожежі.
А відсутність опалення заставляє жителів користуватися обігрівачами, але окупанти не змогли налагодити нормальну електроподачу. Тож результат той самий – у квартирах палає.
«Таке "відновлення життя" мають маріупольці. Лише перший місяць зими, а жителі на грані постійних пожеж та замерзань», - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація в Маріуполі
Нагадаємо, що російські окупанти розпочали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у Маріупольському районі.
Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.
До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.
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