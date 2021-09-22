У Маріуполі вантажівка влетіла у монумент та загорілася: є жертви (фото)

Смертельна автопригода сталася сьогодні близько 5:30 на автодорозі H-20.
Водій автомобіля SCANIA рухався до Маріуполя. 30-річний чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом, з’їхав з дороги та врізався у монумент Сталевару. Від удару авто загорілося.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
Водій загинув на місці події. На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області та екіпаж патрульних, а також рятувальники, які загасили вогонь.
Нагадаємо, в Одесі працівник поліції на "Мазді" вирішив проскочити на заборонений сигнал світлофора і протаранив на перехресті легковик KIA.
Удар був такої сили, що його 66-річний водій загинув на місці. 25-річного копа з травмою голови та груднини забрала "швидка".