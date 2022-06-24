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У Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним: для цього слід встигнути подати заяву

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У Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним: для цього слід встигнути подати заяву

Фото: Associated Press

Мешканцям окупованого Маріуполя залишається лише чекати на обіцяні росіянами покращення. 

Вже від 1 липня отримувати допомогу будуть лише непрацездатні мешканці окупованого міста. Втім, для цього потрібно написати відповідну заяву. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, за шість днів гуманітарка буде доступна лише людям з інвалідністю 1 і 2 групи, матерям-одиначкам з дітьми до 18 років, багатодітним сім'ям з трьома і більше дітьми, дітям-сиротпм і вагітним жінкам.

"Хто не встигне або не подасть через відсутність інформування, залишиться голодним в буквальному прямому сенсі", - наголосив представник мерії.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як повідомлялося, окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

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