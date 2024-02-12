У Маріуполі військовий "Урал" окупантів протаранив автівку: загинув водій

В автівці перебували жінка і дитина.

У Маріуполі військовий "Урал" росіян зніс автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та дитина.

Про це повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови.

За його даними, ДТП сталася по вулиці Купріна. Військовий "Урал" російських окупантів внаслідок наїзду фактично залишив від транспортного засобу металолом.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Водій від отриманих травм помер на місці. Дружина чоловіка, яка перебувала на пасажирському сидінні, не постраждала, за життя дитини борються в лікарні.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині потрапили в ДТП, коли намагалися втекти від дрона ЗСУ.

А в Луганську російські окупанти задавили людину на пішохідному переході.

У Маріуполі "Урал" росіян зніс авто, в якому їхала сім'я з дитиною

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