У Маріуполі "влада" заборонила проводити масові заходи на новорічні свята

Не можна святкувати в кафе та ресторанах.
В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заборонили проводити масові заходи на новорічні свята.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, мешканцям міста заборонено збиратись разом у кількості понад 50 осіб. Також не можна святкувати в кафе та ресторанах.
Незрозуміло, як в такому випадку вони будуть корегувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів. Тому, що актуальності для вуличних зібрань або святкувань в цивілізованих умовах така заборона немає", - наголосив чиновник.
Він також повідомив, що Лівобережжя знов без електрики через зливу. Але, відміну від Кальміуського району, там є вода.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти знесли будівлі у Лівобережному районі - повністю знищено 38. Серед них, два садочки, школу та дитячий реабілітаційний центр. Зокрема, там планують будуватимуть житло для військових.
Читайте також:
- У Криму засудили журналістку Ірину Данилович до семи років ув'язнення
- Соратник Путіна приїхав на захоплену Запорізьку АЕС
- У лісі на Харківщині 7-річний хлопчик та 47-річний чоловік підірвалися на вибухівці