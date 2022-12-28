У Маріуполі "влада" заборонила проводити масові заходи на новорічні свята

Не можна святкувати в кафе та ресторанах.

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заборонили проводити масові заходи на новорічні свята.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, мешканцям міста заборонено збиратись разом у кількості понад 50 осіб. Також не можна святкувати в кафе та ресторанах.

Незрозуміло, як в такому випадку вони будуть корегувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів. Тому, що актуальності для вуличних зібрань або святкувань в цивілізованих умовах така заборона немає", - наголосив чиновник.

Він також повідомив, що Лівобережжя знов без електрики через зливу. Але, відміну від Кальміуського району, там є вода.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти знесли будівлі у Лівобережному районі - повністю знищено 38. Серед них, два садочки, школу та дитячий реабілітаційний центр. Зокрема, там планують будуватимуть житло для військових.

Читайте також: