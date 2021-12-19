У Маріуполі впала головна новорічна ялинка: з'явилося відео

Внаслідок падіння дерева ніхто не постраждав.

На Театральній площі Маріуполя сьогодні ввечері, 19 грудня, сильний вітер повалив головну міську ялинку. У мережі з'явилося відео моменту падіння головної красуні міста.

Про це повідомляє міська рада.

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В міській раді обіцяють, головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом. Зазначають, що ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая продовжуть працювати.

"Сьогодні ввечері через сильний вітер впав верхній сегмент головної ялинки Маріуполя. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями" - йдеться у повідомленні міськради.

Відео опублікували на сайті видання MRPL.CITY. На відео видно, як дерево стояло, але в якийсь момент схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди встигли відбігти вбік і не постраждали.

За інформацією місцевого видання, наразі на території працюють правоохоронці, які не підпускають місцевих жителів близько до ялинки та стежать за безпекою. На місці події вже працюють робітники, які ставитимуть головну ялинку міста на місце.

Зазначимо, це не перший випадок за 19 грудня, коли падає головна новорічна ялинка. У Квасилові Рівненської територіальної громади сильний вітер сьогодні зранку зламав новорічну ялинку, встановлену у центрі селища.

Нагадаємо, що у Києві загорілася святковими вогнями головна ялинка країни.

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