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У Маріуполі «вибухнув вулкан»: над містом здійнявся стовп чорного диму
У тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, після прильоту спалахнула масштабна пожежа.
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували масштабну пожежу, ймовірно, після прильоту. Характер займання може свідчити про горіння паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомили Telegram-канали.
Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про пожежу, та опублікував карту з імовірним місцем ураження.
Пізніше Андрющенко, посилаючись на інформацію з місця подій, повідомив, що автозаправна станція вціліла. За його словами, згоріли три вантажівки, одна з яких — бензовоз, три легкові автомобілі, магазин, який на той момент ще догорав, а також СТО.
«Заправка вижила. Згоріло три вантажівка (одна — бензовоз), три легкових. Магазин (ще догорає) та СТО. Треба добивати…», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, частина окупованого Криму опинилася в темряві через відключення світла після нічних вибухів 21 липня. Виникли пожежі на об’єктах інфраструктури та у великому оптово-розподільчому центрі.