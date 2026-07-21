ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
1 хв

У Маріуполі «вибухнув вулкан»: над містом здійнявся стовп чорного диму

У тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, після прильоту спалахнула масштабна пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Пожежа в окупованому Маріуполі

Пожежа в окупованому Маріуполі / © Exilenova+

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували масштабну пожежу, ймовірно, після прильоту. Характер займання може свідчити про горіння паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомили Telegram-канали.

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про пожежу, та опублікував карту з імовірним місцем ураження.

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Фото: Андрющенко Time

Пожежа в окупованому Маріуполі. Відео: Андрющенко Time

Пізніше Андрющенко, посилаючись на інформацію з місця подій, повідомив, що автозаправна станція вціліла. За його словами, згоріли три вантажівки, одна з яких — бензовоз, три легкові автомобілі, магазин, який на той момент ще догорав, а також СТО.

«Заправка вижила. Згоріло три вантажівка (одна — бензовоз), три легкових. Магазин (ще догорає) та СТО. Треба добивати…», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, частина окупованого Криму опинилася в темряві через відключення світла після нічних вибухів 21 липня. Виникли пожежі на об’єктах інфраструктури та у великому оптово-розподільчому центрі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
328
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie