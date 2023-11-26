У Маріуполі за загадкових обставин загинули окупанти: біля них знайшли портрет Путіна

Біля окупантів залишили характерний символ.
У жіночому партизанському русі розповіли, що за останні кілька днів в Маріуполі загадково загинуло 6 окупантів.
Про це повідомляє рух "Зла мавка".
Там зазначили, що двоє з них були застрелені прямо на вулиці – одним з них був російський офіцер. Четверо інших окупантів знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя.
Прикметним є те, що біля останніх залишили характерний символ.
Поряд із тілами знайшли портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із загиблих було написано: "Ідіть",
ФСБ одразу пообіцяло, що знайдуть та покарають винних – навіть попри те, що вони дуже добре підготовлені. Однак партизани наголосили, що їх можуть знайти першими.
Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполь активно почали заселятися мародери, вихідці з Азії.
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