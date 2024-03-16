У Маріуполі зафіксовано нове маркування вантажівок з БК та живою силою: куди рухаються

Раніше таке маркування у місті не зустрічали.

У п'ятницю 15 березня в першій половині дня через центр Маріуполя в Бердянському напрямку зафіксовано колону з 9 вантажівок. Більшість яких була маркована новою позначкою – два прямокутники.

Про це пише радник мера Маріуполя Перо Андрющенко.

"Військова техніка в Маріуполі та районі з подібним маркуванням не базується, з'ясовуємо в партнерів можливе базування на території Бердянського або Приморського районів", – пише радник мера.

Крім того, зафіксовано зменшення особового складу в північно-західній частині району, що пов'язують з активізацією боєзіткнень на Вугледарському напряму.

Нагадаємо, у Маріуполі на “виборчих дільницях” перебувають озброєні окупанти.

Читайте також: