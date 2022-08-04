У Маріуполі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції: половина хворих - діти

В окупованому росіянами Маріуполі вперше офіційно підтвердили 17 випадків гострої кишкової інфекції. Половина хворих - діти.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідемічної загрози, самі дані вказують на інше", - зазначив він.

Мешканців Маріуполя закликають бути обережними зі своїм здоров'ям: кип'ятити воду, не вживати прострочені продукти та мити руки.

Нагадаємо, російські окупанти примусово вивезли на територію РФ жительку Маріуполя Жанну Милащенко та відібрали в неї документи. Російські прикордонники не випускають жінку до України, тож вона зробила фото з плакатом-проханням про допомогу.

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