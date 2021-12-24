У Маріуполі "злодій в законі" керував бандою, яка викрадала людей та змушувала їх продавати наркотики

У Маріуполі "злодій в законі" керував бандою, яка викрадала людей та змушувала їх продавати наркотики

Координував міжнародну банду уродженець однієї з країн Південного Кавказу.

У Маріуполі СБУ під час багатоетапної спецоперації нейтралізували міжнародне кримінальне угруповання, яке викрадало людей і змушувало їх збувати наркотики. У разі незгоди учасники банди застосовували до потерпілих насильство та погрожували вбивством.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними СБУ, керував угрупованням "злодій в законі" - уродженець однієї з країн Південного Кавказу, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. За його наказами учасники банди намагались налагодити збут важких наркотиків на території регіону. Для маскування протиправної діяльності "товар" замовникам передавали через місцевих жителів, яких насильно втягували у наркобізнес.

"Крім того, кримінальники тероризували і залякували мешканців регіону через здійснення розбійних нападів на громадян та "вибивання" з них грошей", - зазначають в СБУ.

За даними слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, при цьому застосовували зброю і завдавали їм тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці зафіксували факти вимагання грошей на суму майже 20 тис. дол. Затримали двох організаторів банди під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за трьома статтями:

ч. 2 ст. 189 (вимагання),

ч. 2 ст. 187 (розбій),

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.