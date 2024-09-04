У Маріуполі знайшли мертвих дельфінів на пляжі: що відбувається з Азовським морем

У тимчасово окупованому Маріуполі знову виявили мертвих дельфінів на пляжі. Це вже не перший випадок, коли місцеві жителі знаходять загиблих морських ссавців на узбережжі міста. Тривожні знахідки свідчать про серйозні екологічні проблеми в регіоні.

Про це повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала фото.

Причина цього явища криється в руйнуванні природної екосистеми Азовського моря, що стало наслідком дій російських окупантів. Однією з основних причин забруднення є постійне скидання каналізаційних стоків у море. Це значно погіршує якість води і впливає на здоров’я морських істот.

Маріупольська міська рада розповіла про ситуацію з дельфінами

Ще однією проблемою є річка Кальчик, яка пересихає і перетворюється на болотисту ділянку. Вона забруднена сміттям і шлаком, які використовувалися для будівництва перекриттів. Оскільки річка впадає в море, всі ці забруднювальні речовини потрапляють у води Азовського моря, що тільки погіршує екологічну ситуацію.

Нагадаємо, еколог Іван Русєв повідомив, що на узбережжі Одеської області протягом війни знаходять загиблих морських ссавців, які постраждали від ворожого флоту. Небезпека не дозволяє екологам обстежити всі пляжі та оцінити масштаб шкоди природі.

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