У Маріуполі зростає загроза епідемії: місто потребує евакуації мешканців

Маріуполь, який майже повністю зруйнували війська держави-терористки Росії, потребує чергової евакуації мешканців.

Місто внаслідок атак окупантів опинилося у складній гуманітарній ситуації. Зокрема, у Маріуполі існує загроза виникнення епідемій.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполю дуже потрібна нова хвиля евакуації. Наслідки перетворення Маріуполя на гетто будуть катастрофічні. Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою", - написав представник мерії.

За його словами, забиті зливи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гниття трупної отрути по всьому місту.

Крім того, місцеві жителі продовжують облаштовувати імпровізовані колодязі скрізь, де можна дістати воду, наголошує Андрющенко: "Якість води не викликає сумнівів - вона не питна, але іншої немає".

Нагадаємо, у Маріуполі виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

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