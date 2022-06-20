У Марокко вимагають від Росії забезпечити чесний суд військовополоненому у "ДНР"

У Марокко вимагають від Росії забезпечити чесний суд військовополоненому у "ДНР"

Нацрада з прав людини Королівства Марокко звернулася до Росії з проханням забезпечити чесний суд полоненому військовослужбовцю ЗСУ Брагіму Саадуну, якого в «ДНР" засудили до смертної кари.

Про це пише Укрінформ.

«Рада звернулася до російської влади з проханням докласти всіх зусиль для забезпечення справедливого судового розгляду справи Ібрагіма Саадуна під час розгляду апеляції та налагодити зв’язок із зацікавленими сторонами, щоб ознайомитися з умовами його утримання та поважати міжнародні стандарти», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що будуть докладати всіх можливих зусиль, щоб захистити права громадянина Марокко від ризику смертної кари.

Нагадаємо, самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти. "Суд" засудив Ейдена Асліна і Шона Піннера з Великої Британії та Саадуна Брагіма з Марокко.

Крім того, нещодавно стало відомо, що полоненого громадянина Південної Кореї, який воював на боці України, також судитимуть у так званій "Донецькій Народній Республіці".

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