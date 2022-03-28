У материнській справі про воєнні злочини РФ уже понад 200 підозрюваних - Генпрокуратура

Це якраз ті воєнні злочинці високого рівня: міністри, члени їхнього Радбезу, сенатори - ті, хто безпосередньо брав участь.

У материнській справі про воєнні злочини РФ уже понад 200 підозрюваних.

Про це на брифінгу 28 березня повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"У нас є велика материнська справа, яка стосується збройної агресії РФ. Я її на нарадах називаю "справа 24 лютого". І у цій справі у нас уже більше 200 підозрюваних. Це якраз ті воєнні злочинці високого рівня: міністри, члени їхнього Радбезу, сенатори і так далі - ті, хто безпосередньо брав участь", - зазначила вона.

За словами генпрокурорки, у цьому списку також й агенти пропаганди, які своїми діями сприяли розпалюванню війни і ворожнечі.

"Тому, до кого дійде прокурор Міжнародного кримінального суду, ми побачимо, але ми зі свого боку зробили все, що від нас залежить на сьогоднішній момент. Вони вже від нас є підозрюваними, ми вже отримали рішення українських судів щодо арешту для запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому що дуже серйозна стаття, у якій ми їх підозрюємо. І, звичайно, ми їх розшукуємо", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Річард Даннат, який очолював Генеральний штаб Збройних сил Великої Британії у 2006–2009 роках, а також був радником прем'єра Девіда Кемерона заявив, що бойовий план Володимира Путіна в Україні був приречений на провал. “У випадку вторгнення Росії до України план був приречений ще до того, як досягнуто першого контакту. Російські воєнні дії в Україні були плачевними — просто сором для професії військового”, - каже генерал.

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