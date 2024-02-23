"У майбутньому ціна буде вищою": Зеленський про послання до Конгресу та допомогу США

Наша держава просто хоче захистити своє і вижити.

Володимир Зеленський вдячний за все, що зробили президент США і Конгрес. Нараз ми просимо нас підтримати, і ця ціна менша, ніж буде в майбутньому.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Моє повідомлення таке: якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз підтримати, ця ціна менша, ніж буде в майбутньому. Вони будуть платити набагато більше, набагато більше", – сказав президент.

Українці, наголосив головнокомандувач, просто хочуть вижити. У нас немає альтернативи. Він додав, що конгресмени, просто люди зі своїми сім’ями, зі своїми дітьми.

"І я думаю, вони розуміють, що ми просто намагаємося врятувати наші будинки з дітьми. Якщо ви думаєте, що ми боремося за спільні цінності, нехай це нам допоможе. Будьмо в єдності", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський припустив, чи може Путін втратити владу у РФ.

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