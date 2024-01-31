У майже дощенту зруйнованій Авдіївці залишилося близько тисячі мешканців — ОВА

У місті Авдіївці Донецької області, яку нещадно обстрілюють російські війська, залишається проживати 966 мирних мешканців. Дорога, якою підвозять гумантіарну допомогу постійно обстрілюється.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у вівторок, 30 січня, ворог обстріляв Авдіївку понад 50 разів, скинувши на місто 24 керовані бомби КАБ-500. “Місто майже вщент зруйновано”, - зазначив він.

Щодня з міста відбуваються евакуаційні рейси, однак близько тисячі людей все ще продовжують там проживати.

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“Люди в Авдіївці забезпечені водою, харчами та медикаментами, але з кожним разом складніше завозити, бо ворог постійно прострілює дорогу”, - повідомив Вадим Філашкін.

Начальник ОВА підкреслив, що медичних працівників у місті не залишилося, населенню допомагають тільки військові медики.

Нагадаємо, російські окупанти в Авдіївці під час обстрілу вбили жінку на приватному домоволодінні.

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