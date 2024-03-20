У майже зруйнованому місті Часів Яр досі залишаються люди: в ОВА назвали кількість

У місті Часів Яр на Донеччині залишається 790 мешканців. Населений пункт зруйновано на 70%.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На прикладі міста Часів Яр, до повномасштабної війни там перебували 13 тис., а зараз 790 людей. На жаль, 90% - це люди похилого віку", - наголосив голова ОВА.

З його слів, останніми днями складно завозити гуманітарну допомогу до міста, адже ворог перебуває на близькій відстані до нього.

"Дуже складно останніми днями завозити гуманітарну допомогу. Хоч і люди всім забезпечені. Евакуація надалі продовжується. Обстановка дуже складна, але контрольована. ... Приблизно на 70% місто зруйновано", - додав він.

Нагадаємо, депутат Дружківської міської ради Микола Довбня розповів, що ефективні фортифікації біля Часового Яру, збудовані 2016-2018 рр., сьогодні дозволяють стримувати там просування окупаційної армії Росії.

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