У майже зруйнованому місті Часів Яр досі залишаються люди: влада назвали кількість

У місті Часів Яр на Донеччині, незважаючи на постійні обстріли, залишається 875 жителів. Здебільшого – це люди похилого віку.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"На даний момент 875 людей залишаються у громаді. Ми трохи зменшили кількість. Але сказати, що це великий потік, не можу. Люди все одно залишаються у своїх квартирах і будинках. Більшість – це люди пенсійного віку, яким далеко за 60. Вони не розуміють, як себе будуть бачити у суспільстві далі. Тут вони перебувають вдома. Так, постійна небезпека, постійно стріляють, але вони вдома. Це їхній основний наратив", - розповів він.

Чаус наголошує, що місцева влада намагається донести до людей те, що евакуація рятує життя. Втім, мешканці міста не готові виїжджати - попри обстріли, відсутність електроенергії, води і газу. Люди отримують гуманітарну допомогу.

За словами чиновника, обстріли у місті практично не вщухають, є якісь хвилини затишшя, але номінально. Окупаційна армія застосовує артилерію, авіацію, міномети. Чаус зауважує, що кожним днем все складніше і складніше перебувати у Часовому Ярі.

Нагадаємо, аналітик DeepState Роман Погорілий повідомляв, що росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру. Наразі складна ситуація склалася у місті, яке окупанти намагаються зрівняти із землею.

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