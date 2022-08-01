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У McDonald's прокоментували інформацію про відновлення роботи закладів в Україні в серпні

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У McDonald's прокоментували інформацію про відновлення роботи закладів в Україні в серпні

Фото: pixabay.com

В McDonald's розповіли, чи відкриватимуть свої заклади в Україні у серпні.

Інформація про відкриття ресторанів McDonald's в Україні у серпні є неправдивою. Популярна компанія швидкого харчування дійсно має амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає.

Про це заявила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі в коментарі OBOZREVATEL.

"Ця інформація є неправдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Стежте за оновленнями, щойно у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому", – пояснила Алеся Муджирі. 

Своєю чергою, раніше СЕО мережі Юлія Бадрітдінова виданню Forbes наголосила, що компанія займається оновленням протоколів безпеки - кожен ресторан перевіряють щодо наявності поруч бомбосховищ.  

"Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново повинні закриватися, що саме собою досить непростий процес, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. McDonald's не буде працювати під час повітряних тривог", – додала Бадрітдінова.

Нагадаємо, МЗС веде переговори з McDonald’s щодо відновлення роботи в Україні.

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