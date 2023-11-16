У медіа зʼявилося рішення суду у справі Коломойського раніше, ніж було офіційно зачитане

Рішення публікували майже за 10 хв до його офіційного оголошення.

Щонайменше у двох телеграм каналах "Труха" та hromadske повідомили про рішення Київського апеляційного суду щодо скарги на продовження тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського за кілька хвилин до його офіційного оголошення.

Кореспондент ТСН із зали суду зазначає, що рішення озвучили рівно о 17:30. Однак в мережі воно зʼявилося раніше.

У телеграм каналі "Труха" про результат розгляду скарги повідомили о 17:24.

Скрін з тг-каналу

Ще на хвилину раніше у себе новину опублікувало hromadske.

Скрін з тг-каналу

Нагадаємо, суд ухвалив рішення залишити Ігоря Коломойського під вартою до 2 грудня 2023 з альтернативою застави у понад 3 млрд грн.