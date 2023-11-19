У Медичних силах ЗСУ — новий командувач: Зеленський змінив Тетяну Остащенко

Зеленський повідомив про важливе кадрове рішення.

За поданням міністра оборони президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні 19 листопада.

"Змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука", — повідомив президент Володимир Зеленський.

"Завдання очевидне — і про це неодноразово йшлося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, — потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", — сказав Зеленський.

Зокрема президент зауважив про необхідність постачання якісних турнікетів і повної цифровізації та прозорості процесів, а також наголосив на комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.

"Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", — додав він.

Що відомо про нового командувача Медичних сил Збройних Сил України

Анатолій Казмірчук — 53-річний український військовий лікар, начальник Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Заслужений лікар України, доктор медичних наук родом із села Шевченкове Хмельницького району Вінницької області.

Він навчався на факультеті підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії імені С. М. Кірова. З 1993 по 1996 рік був слухачем факультету підготовки військових лікарів Української військово-медичної академії. Після закінчення став начальником відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України.

Також був терапевтом Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

А 23 липня 2012 року наказом Міністра оборони України Казмірчука призначено начальником Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Нагадаємо, днями йшлося про те, що в Міноборони готують подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

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