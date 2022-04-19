Маєток Медведчука і Марченко на Київщині, скриншот з відео / Нацполіція

У Медведчука знайшли яйця "Фаберже", картини та золото: які коштовності кумів Путіна хочуть арештувати

У Медведчука знайшли яйця "Фаберже", картини та золото: які коштовності кумів Путіна хочуть арештувати

Правоохоронці під час обшуків у маєтках затриманого нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко виявили близько 100 картин, антикварні речі, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Усе виявлене майно заарештують та передадуть АРМА.

Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, обшуки у будинках кумів президента РФ провели 18 квітня на території Києва та Київської області.

Вартість виявленого майна наразі встановлюється.

"Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука", - йдеться у повідомленні.

Офіс генерального прокурора вже готує клопотання про накладання арешту. Надалі заарештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

"Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури", - повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань.

Також зазначається, що раніше вже були заарештовані три квартири, два майнові комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовності, предмети мистецтва та транспортні засоби Медведчука і його дружини.

Нагадаємо, ввечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

У понеділок, 18 квітня, колишній нардеп звернувся до Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Попри те, що у Кремлі бачили звернення Медведчука до президентів Росії та України, прохання обміняти його на тих, хто перебуває в Маріуполі, наразі залишилось без жодної реакції.

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