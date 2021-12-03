У Мелітополі 9-річний хлопчик опинився на вулиці через сімейну сварку

У Мелітополі 9-річний хлопчик опинився на вулиці через сімейну сварку

Після сварки з матір'ю дитина пішла з дому.

У Мелітополі Запорізької області на вулиці знайшли 9-річного хлопчика. Ніч він провів просто неба, через сварку з матір'ю.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Вчора, 2 грудня до поліції Мелітополя надійшло повідомлення від 38-річної місцевої мешканки про те, що її малолітній син пішов з дому і не повернувся. За словами матері, вони з сином посварилися близько 20:30 і він вийшов без мобільного телефону.

Правоохоронці почали пошуки зниклого хлопчика. Вони спілкувалися з однокласниками та друзями зниклого хлопчика, відпрацьовували вулиці міста,

"3 грудня близько третьої години ранку поліцейські знайшли хлопчика на перехресті вулиць Шмідта та Воїнів Інтернаціоналістів. Він вже досить сильно змерз. Правоохоронці посадили його до службового автомобіля та відвезли до управління поліції, а потім передали матері. Стосовно малолітнього, який в темну пору доби сам опинився на вулиці, злочинів і правопорушень скоєно не було", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці Тернополя оголосили в розшук 27-річну матір двох дітей Ольгу Дейнегу. Жінка пішла з дому 30 листопада після обіду і досі не повернулася.

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