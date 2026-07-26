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У Мелітополі чутно стрілянину, в Донецьку прогриміли потужні вибухи
На тимчасово окупованих територіях України повідомляють про гучні звуки.
У тимчасово окупованих Мелітополі та Донецьку ввечері було гучно. Місцеві жителі повідомляють про звуки стрілянини та вибухів.
За даними агентів партизанського руху «АТЕШ», стрілянину чутно в Мелітополі. Водночас у Калінінському районі окупованого Донецька повідомляють про гучні звуки, а в Пролетарському районі міста прогриміли потужні вибухи.
Раніше «АТЕШ» також повідомляв про вибухи в Мелітополі. Офіційної інформації щодо причин гучних звуків та можливих наслідків наразі немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Донецьку вибухнув склад боєприпасів
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