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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У Мелітополі чутно стрілянину, в Донецьку прогриміли потужні вибухи

На тимчасово окупованих територіях України повідомляють про гучні звуки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У тимчасово окупованих Мелітополі та Донецьку ввечері було гучно. Місцеві жителі повідомляють про звуки стрілянини та вибухів.

За даними агентів партизанського руху «АТЕШ», стрілянину чутно в Мелітополі. Водночас у Калінінському районі окупованого Донецька повідомляють про гучні звуки, а в Пролетарському районі міста прогриміли потужні вибухи.

Раніше «АТЕШ» також повідомляв про вибухи в Мелітополі. Офіційної інформації щодо причин гучних звуків та можливих наслідків наразі немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Донецьку вибухнув склад боєприпасів

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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