У Мелітополі чутно стрілянину, в Донецьку прогриміли потужні вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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У тимчасово окупованих Мелітополі та Донецьку ввечері було гучно. Місцеві жителі повідомляють про звуки стрілянини та вибухів.

За даними агентів партизанського руху «АТЕШ», стрілянину чутно в Мелітополі. Водночас у Калінінському районі окупованого Донецька повідомляють про гучні звуки, а в Пролетарському районі міста прогриміли потужні вибухи.

Раніше «АТЕШ» також повідомляв про вибухи в Мелітополі. Офіційної інформації щодо причин гучних звуків та можливих наслідків наразі немає.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Донецьку вибухнув склад боєприпасів

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