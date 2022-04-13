У Мелітополі директорка технікуму залякує батьків і учнів відрахуванням за непокору окупантам

У Мелітополі директорка технікуму залякує батьків і учнів відрахуванням за непокору окупантам

Росіяни намагаються організувати свій навчальний процес.

У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти ставлять на ключові посади у сфері освіти колаборантів.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Росіяни намагаються організувати свій навчальний процес у тимчасово окупованому Мелітоплі. Крім того, освітяни-колаборанти прагнуть звітувати пернед російськими засобами масової пропаганди про успіхи у цьому плані. До слова, за рішенням голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, канікули у школах міста мають тривати до 1 травня.

Крім того, директорка промислово-економічного технікуму Олена Шапурова наслідує терористичні методи окупантів країни-агресорки. Вона залякує батьків та учнів, погрожує їм виключенням. Керівниця навчального закладу схиляє педагогів до співпраці, обіцяючи нарахування зарплати від 1 квітня.

Нагадаємо, місцеві мешканці Мелітопольського району повідомляють, що окупанти проводять обшуки у помешканнях людей. Росіяни шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

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