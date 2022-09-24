У Мелітополі "кадирівці" захопили склад сільськогосподарської техніки

На захоплених територіях російські загарбники чинять тиск на місцевих мешканців та розграбовують їх.

У Мелітополі Запорізької області так звані "кадирівці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки. Окупанти намагаються розпродати захоплене майно.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством", - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, у Харківській області окупанти перед втечею вирішили пограбувати населені пункти України. Вони прихопили із собою телефони, ноутбуки, техніку та генератори мирних жителів.

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