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У Мелітополі "кадирівці" захопили склад сільськогосподарської техніки

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У Мелітополі "кадирівці" захопили склад сільськогосподарської техніки

Фото: Associated Press

На захоплених територіях російські загарбники чинять тиск на місцевих мешканців та розграбовують їх. 

У Мелітополі Запорізької області так звані "кадирівці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки. Окупанти намагаються розпродати захоплене майно.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.  

"Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством", - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, у Харківській області окупанти перед втечею вирішили пограбувати населені пункти України. Вони прихопили із собою телефони, ноутбуки, техніку та генератори мирних жителів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
869
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