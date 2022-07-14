У Мелітополі колаборанти-вчителі передумали працювати на окупантів після того, як отримали зарплату

В окупованому Мелітополі кілька освітян перейшли на бік окупантів і погодилися співпрацювати з ними.

Але вже перша заробітна плата змусила їх переглянути свої "політичні" погляди.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Два тижні тому в закладах освіти зрадники почали одержувати зарплату від рашистів. Ці зарплати набагато менші, ніж в Україні. Близько 10 колаборантів після цього тепер намагаються повернутися до системи української освіти. Але це вже неможливо. Бо щодо них вже відкрито кримінальні справи. Але ми впевнені, що щурів буде більше. Ми віримо у ЗСУ і точно найближчим часом повернемось до українського Мелітополя, - повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, що в окупованому росіянами Мелітополі є гостра потреба в донорській крові для поранених під час обсттрілу ЗСУ військової бази. Щоб допомогти пораненим товаришам окупанти розносять по місто "запрошення" для здавання крові. Написане воно українською мовою.

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